L’ex capitano azzurro, Marek Hamsik, non dimentica il suo passato e si dimostra ancora molto legato alla piazza e alla squadra azzurra. Il centrocampista slovacco, infatti, ha postato una story sul suo profilo Instagram in cui è raffigurato il suo murales alla stazione della Cumana di Fuorigrotta e ha inserito un cuore azzurro. Inoltre, ha deciso di aggiungere anche ‘Un giorno all’improvviso‘ come canzone di sottofondo, che ricorda il coro che facevano i tifosi del Napoli allo stadio.