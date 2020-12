Gattuso pensa a due cambi in attacco per la gara contro la Real Sociedad

Stando a quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, l’allenatore calabrese del Napoli, Gennaro Gattuso, starebbe pensando a due cambi per la partita di Europa League contro la Real Sociedad in programma giovedì 10 dicembre alle ore 18:55 che è decisiva per il prosieguo degli azzurri nella competizione europea. Nei titolari dovrebbero rivedersi Politano, che prenderebbe il posto di Lozano, e Mertens, che prenderebbe quello di Petagna. Gattuso venerdì festeggia un anno sulla panchina partenopea e vorrebbe farlo con la qualificazione in tasca, magari anche con il primo posto del girone.