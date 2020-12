Demme-Bakayoko, è la miglior coppia per il Napoli? La differenza con un centrocampo con Fabian

Demme e Bakayoko insieme hanno formato un ottimo centrocampo a Crotone. È forse la coppia migliore per il Napoli in mezzo al campo? La partita di Crotone, sebbene non sia stata una sfida con una squadra di vertice, con un Napoli agevolato dall’espulsione di Petriccione e dal gol capolavoro di Insigne, ha dato indicazioni importanti proprio sul centrocampo.

La coppia Demme-Bakayoko garantisce una grande copertura, rende, addirittura, più svelta la manovra che soffre l’eccesso di tocchi di Fabiàn Ruiz nelle ripartenze. Il punto è che tra Fabiàn e Demme, il primo è nettamente superiore tecnicamente. Ma il secondo difende meglio ed è più semplice e lineare nell’impostazione. Rinunciare al contribuito del talentuoso giocatore spagnolo non sarà facile. Gattuso avrà l’imbarazzo della scelta. In fondo sono i problemi che creano l’abbondanza e la varietà delle caratteristiche degli uomini a disposizione

Lo scrive l’edizione odierna di Repubblica.