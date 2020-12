Champions League, i risultati della serata: Juve passa per prima nel girone

Sono terminate le gare dell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League: vittoria netta della Juventus in Spagna contro il Barcellona per 3 a 0. I blaugrana non perdevano in casa dal 2013, i bianconeri passano per primi.

I risultati della giornata di Champions League:

Lazio-Bruges 2-2 (12° Correa, 27° rig. Immobile; 15° Vormer, 76° Vanaken)

Zenit San Pietroburgo-Borussia Dortmund 1-2 (16° Driussi; 68° Piszczek, 78° Witsel)

Barcellona-Juventus 0-3 (13° rig., 52° rig. Ronaldo, 20° McKennie)

Dinamo Kiev-Ferencvaros 1-0 (60° Popov)

Paris Saint-Germain-Basaksehir 0-0 (interrotta al 15°)

RB Lipsia-Manchester United 3-2 (2° Angelino, 13° Haidara, 69° Kluivert; 80° rig. Fernandes, 82° Maguire)

Rennes-Siviglia 1-3 (86° rig. Rutter; 32° Kounde, 45°, 81° En Nesyri)

Chelsea-Krasnodar 1-1 (27° rig. Jorginho; 24° Cabella)