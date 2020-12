CdS – Maradona, l’amico Ceci: “Diego avrebbe voluto una statua con la scritta: anche io sono napoletano”. Gli altri progetti e il sogno dei tifosi

Le richieste per creare progetti in onore di Diego Armando Maradona non si fermano. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive:

“Diego sarà ovunque, se ne accorgerà anche chi non lo conosceva: oltre allo stadio – prevista una nuova insegna, per l’inaugurazione si attenderà la fine della pandemia – e alla mostra, presto nascerà al Maradona di Fuorigrotta un museo virtuale. L’idea è di creare uno spazio a disposizione dei tifosi dove raccogliere tutti i cimeli dedicati a Diego e rivivere le epoche passate. In cantiere, oltre ad una piazza, anche una statua.

Al comune sono pervenute decine di richieste. L’ultima è di Stefano Ceci, amico di Maradona, che a Sky Sport ha rivelato: «Diego avrebbe voluto una statua con la scritta ‘ricordatevi che anche io sono napoletano’ e questo omaggio voglio farlo io». L’ultimo ambizioso sogno (dei tifosi) è vedere riqualificato lo storico Centro Paradiso, la seconda casa di Diego da decenni abbandonata”.