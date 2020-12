Venerato: “Due calciatori lasceranno a zero. Gattuso furioso!”

Il giornalista Rai Ciro Venerato è intervenuto a Piuenne durante la trasmissione Goal Show, rilasciando delle dichiarazioni di calciomercato.

“Hysaj è ricercato dalla Roma in Italia, con cui ci sono stati già dei colloqui, e all’estero dall’Herta Berlino e dallo Spartak Mosca. Vale lo stesso per Nikola Maksimovic. Il Napoli ha comunicato la volontà di abbassare il tetto ingaggi e ha respinto la richiesta di aumento del terzino albanese. A giugno andrà via, Gattuso non ne è contento perché aveva richiesto i rinnovi di entrambi i giocatori”.