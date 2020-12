Alle 18 il sorteggio per le qualificazioni ai Mondiali 2022: tutte le fasce

A Zurigo, alle ore 18, ci sarà il sorteggio dei gironi per le qualificazioni ai Mondiali 2022 che si svolgeranno in Qatar. L’Italia è testa di serie, quindi nella Fascia 1. Di seguito, tutte le fasce per il sorteggio:

Fascia 1: Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Italia, Croazia, Danimarca, Germania, Olanda, Belgio.

Fascia 2: Svizzera, Galles, Polonia, Svezia, Austria, Ucraina, Serbia, Turchia, Slovacchia, Romania.

Fascia 3: Russia, Ungheria, Irlanda, Repubblica Ceca, Norvegia, Irlanda del Nord, Islanda, Scozia, Grecia, Finlandia.

Fascia 4: Bosnia, Slovenia, Montenegro, Macedonia del Nord, Albania, Bulgaria, Israele, Bielorussia, Georgia, Lussemburgo.

Fascia 5: Armenia, Cipro, Fær Øer, Azerbaigian, Estonia, Kazakistan, Kosovo, Lituania, Lettonia, Andorra.

Fascia 6: Malta, Moldavia, Liechtenstein, Gibilterra, San Marino.