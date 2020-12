Rastelli a KKN: “Scudetto? Si cerca sempre di nascondere i veri obbiettivi alla piazza per evitare pressioni”

Massimo Rastelli, ex allenatore del Cagliari è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal” per parlare del Napoli. Le sue parole:

“Dopo un anno sicuramente stiamo vedendo il Napoli di Gattuso. L’anno scorso la squadra era in grande difficoltà soprattutto in fase difensiva. Era una squadra fragile che prendeva tanti gol. Gattuso ha iniziato a lavorare sotto quell’aspetto e ha dato identità e compattezza. Ora ha cambiato atteggiamento ed è passato dal 4-3-3 al 4-2-3-1 per via delle caratteristiche dei giocatori a disposizione. Scudetto? Si cerca sempre di nascondere i veri obbiettivi alla piazza per evitare pressioni: a volte navigare sotto traccia porta benefici”.