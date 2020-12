Pedullà su due azzurri: “Critiche inaccettabili! Evitate di salire sul carro”

Alfredo Pedullà ha rilasciato dichiarazioni contro chi, nelle scorse settimane, ha criticato fortemente Diego Demme e Stanislav Lobotka. Il tutto alla trasmissione Ne Parliamo il Lunedì, in onda su Canale 8.

“Contro Stanislav Lobotka ho letto delle offese orribili. Lo definivano in sovrappeso di 15 chili, quindi non avrebbe potuto giocare a calcio. Su Diego Demme, poi, ho letto che andava ceduto perché di troppo e perché si trovavano centrocampisti più forti di lui. Adesso c’è così tanta gente che vuole salire sul carro che non c’è più posto!”

Le parole del giornalista faranno sicuramente riflettere, a volte andrebbero evitati certi commenti su dei calciatori, risultano inopportuni e fuori luogo.