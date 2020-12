Napoli-Real Sociedad prima al Maradona: ecco come scenderanno in campo gli azzurri

Giovedì alle ore 18:55 andrà in scena allo Stadio Diego Armando Maradona Napoli-Real Sociedad. Gli azzurri nella delicatissima notte europea sono chiamati a raggiungere il primo obiettivo della stagione: la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Come riportato dal Corriere della Sera, nella propria edizione odierna, gli azzurri scenderanno in campo con un amuleto speciale; nel ricordo del ‘Pibe de Oro’.

Stiamo parlando della nuova maglia in stile argentina, che tanto bene sta portando al Napoli. Due vittorie per 4-0 con la nuova casacca, che con ogni probabilità verrà indossata anche giovedì, per provare a strappare il pass per i sedecisimi da primi nel girone dopo il passo falso con l’AZ Alkmaar.