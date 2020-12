Il vice direttore di Sky Matteo Marani, ha parlato dagli studi dell’emittente televisiva del Napoli e del suo inizio di campionato.

“Il Napoli è da scudetto! So che Gattuso non vuole sentire questa parola ma la squadra ha un talento infinito, da Zielinski a Insigne. Ha la miglior difesa e inoltre segnano tutti. Manca anche Osimhen che è stato acquistato per fare la differenza”.