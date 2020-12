Lozano ritorna al goal, imprendibile il messicano all’Ezio Scida

Hirving Lozano ha ritrovato la via del goal dopo qualche partita a digiuno, dopo una grande prestazione contro il calabresi ultimi in classifica. Leggiamo, qui in basso, i giudizi dei vari quotidiani sportivi sul messicano:

Il Mattino – Voto 7,5 – Partita strabiliante dell’esterno azzurro, continuamente richiamato da Gattuso ma vivo e vegeto sulla fascia. Un pericolo costante per Reca, trova il 2-0 su assist di Insigne.

Tuttosport – Voto 7 – Appare nervoso nel primo tempo, poi trova il goal.

Gazzetta dello Sport – Voto 7 – “Un “ciclone”sulla fascia destra“, cita il quotidiano.

Corriere dello Sport – Voto 7 – I richiami di Gattuso non finiscono mai, arriva però il goal tanto atteso.