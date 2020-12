Il Roma – Giovedì l’esordio del Napoli nel “nuovo” Stadio

Il Napoli di Rino Gattuso, dopo la convincente prova di Crotone, tornerà in campo giovedì nell’ ultimo turno della fase a gironi di Europa League contro la Real Sociedad. Contro gli spagnoli non sarà una partita facile per vari motivi: dall’organizzazione tattica de “Los Txuri-urdin” (i bianco-blu) alla qualità dei singoli.



Ma soprattutto quella in programma giovedì alle 18.55 sarà la prima gara ufficiale allo stadio “Diego Armando Maradona”, ormai ex San Paolo. Per i partenopei la partita che deciderà la qualificazione: basterà anche il pareggio.