Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, ha commentato nel seguente modo il sorteggio dell’Italia per le qualificazioni europee ai mondiali di Qatar 2022:

“Avrei voluto evitare la Svizzera, ma sarà interessante avere un’avversaria di questo livello. E comunque quella con loro sarà una partita già in programma agli Europei. È un girone che non va preso sotto gamba, ma io sono tranquillo e sereno. Ora diventa molto importante la cadenza degli impegni”.

Sarà sicuramente una partita non facile per l’Italia, ma vista la situazione, gli uomini di Mancini non devono temere nessuno, sono avversari alla portata e non impossibili.