“Adesso basta! Il pericoloso clima di intimidazione e violenza di cui sono stati vittime negli ultimi giorni dirigenti e calciatori di società di Lega Pro come Foggia, Livorno e Potenza non è ammissibile”. È la dura presa di posizione del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, dopo gli ultimi casi di violenza. “La nostra condanna è ferma e convinta, mi auguro che le forze dell’ordine possano assicurare in tempi brevi i responsabili alla giustizia”.

Lo riporta ANSA.