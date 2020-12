Lozano segna e il Napoli sorride: Gattuso ha mantenuto la promessa

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport esalta Hirving Lozano dopo la grande prestazione di ieri contro il Crotone. Il merito è tutto di Rino Gattuso – scrive il quotidiano – che in estate aveva parlato così alla società azzurra: “Lasciatemelo e lo riporterò ai suoi livelli”. Una vittoria per tutti, per il messicano, per il mister ma soprattutto per il Napoli. La squadra azzurra, da quando ha ritrovato il suo esterno destro, ha infatti goduto di numeri notevoli: 6 gol e 1 assist in totale fino a questo momento per el chucky.