Fontana: “Zielinski è fondamentale. Demme ha ritrovato fiducia”

Durante la trasmissione “Marte Sport Live” in onda su Radio Marte è intervenuto Gaetano Fontana, allenatore. Le sue parole riguardo il Napoli, in particolare su Zielinski e Demme:

“Zielinski sposta gli equilibri. Può stare sia dietro alla punta che sulla soglia dei centrocampisti. Può dare meno riferimenti alla squadra avversaria, per cui diventa un elemento fondamentale. Demme ha ritrovato fiducia, le ultime prestazioni sicuramente lo hanno motivato: ieri la prestazione è stata di fattura elevata. A Crotone la Juventus pareggiò trovando non poche difficoltà, quindi credo che ci sia merito anche del Napoli. Nella fase di non possesso c’è maggiore filtro con la presenza di Demme: non ha molta fisicità ma sa lavorare moltissimo sulle linee di passaggio della squadra avversaria. Sa accorciare e raddoppiare rispetto a Fabian Ruiz, che da parte sua ha una qualità e una fase offensiva diversa. Quando fai il centrocampista però devi fare attenzione perché si rischia di liberare una zona di campo per gli avversari. Ovviamente dipende anche dal tipo di partita che si vuole fare. I giocatori a disposizione di Gattuso sono tutti funzionali al suo gioco”.