Ex DS Real Sociedad: “David Silva? Giovedì dovrebbe esserci. Mercato? Su Llorente… “

L’ex dirigente sportivo della Real Sociedad Lorenzo Juarros è stato intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli riguardo il match di giovedì.

“David Silva dovrebbe esserci giovedì sera. Non ha giocato contro l’Alavés perché era in riposo precauzionale. La Real Sociedad ha un problema: crea tanto ma concretizza poco”.

“Llorente? Un giocatore come lui potrebbe risolvere i problemi sotto porta della Real Sociedad, anche se c’è un ragazzo più giovane come Willian José. Uno come Llorente piace e per gennaio è un’opzione plausibile”.