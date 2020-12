Eurorivale: ancora un pareggio per gli spagnoli della Real Sociedad

Nel posticipo della Liga la Real Sociedad, prossima avversaria del Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona, ha pareggiato per 0-0 in casa del Deportivo Alaves (quarto pareggio di fila tra campionato ed EL).



Nella gara a Fuorigrotta, in programma giovedì 10 dicembre alle ore 18.55, ai partenopei basta un punto per accedere ai sedicesimi di Europa League.