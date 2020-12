De Rossi: “Spero che Immobile sia capocannoniere. L’Italia? Sta crescendo”

L’ex capitano della Roma Daniele De Rossi è stato ospite d’onore per i sorteggi delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Si è poi espresso sull’attaccante della Lazio Ciro Immobile: “L’Italia? Sta migliorando giorno dopo giorno e ne sono contento. Dopo l’Europeo tocca al Mondiale. Spero che il capocannoniere delle qualificazioni sia Immobile, ma naturalmente ci sono tanti altri giocatori forti come Lewandowski che segneranno tanti gol”.

Le qualificazioni al Mondiale saranno un altro importante banco di prova per la nazionale, che dovrà confermare le ottime impressioni mostrate tra le qualificazioni agli Europei e la Nations League.