Faouzi Ghoulam avverte i tifosi del Napoli: “State attenti”. È tutto nato quando l’algerino, durante la giornata di ieri, ha reso pubblico un contest a cui i tifosi del Napoli (e non) possono partecipare. I premi (tra cui alcune maglie del Napoli) sono stati messi in palio proprio dall’esterno azzurro che ha voluto festeggiare il raggiungimento di un milione di followers Instagram. Nelle ultime ore però sono stati creati alcuni profili falsi il cui obiettivo è truffare spacciandosi per Ghoulam. Il terzino ha così voluto avvertire i tifosi attraverso un messaggio social:

“Persone malintenzionato hanno creato falsi account social utilizzando il mio nome: il loro obiettivo è truffare. Fate attenzione e non fornite a nessuno i vostri dati bancari”.

La foto: