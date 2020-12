Agroppi: “Indagine sulla Juve? Devono ammettere la colpa. Gattuso ha una rosa difficile da gestire

Aldo Agroppi, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo da Punto Nuovo Sport Show:



“Indagine sulla Juventus? Non ci volevano mica gli scienziati per capire quello che era successo. Ma perché non ammettono la colpa? Pensano che i giudici siano degli scemi, che tutti gli italiani siano degli scemi. Erano in difficoltà, ma ci prendono per fessi. Inasprirei le pene, è stata una furbata, meritano una stangata se non ammettono. La Juve detiene il potere, gli Agnelli sono importanti, la Juventus è difficile che non vince nel calcio, si sono sentiti onnipotenti di farla franca. Ce l’ho anche con la rettrice, con gli esaminatori: come si fa ad essere così deficienti. Ma, se glielo domandava il Livorno o l’Empoli, l’avrebbero fatta? No! Ma, tutti coloro che occupano posti sono juventini. Quando la Juve ha chiesto il favore, si sono subito messi subito a disposizione”.



“Gattuso? Ha una rosa difficile da gestire, con tanta competitività. Quando si crea la competizione è difficile da gestire, quando le cose vanno male, ci sono le rimostranze di chi gioca meno o non gioca affatto. Bisogna che Rino gestisca con l’aiuto del presidente e dei calciatori più intelligenti”.



“Maradona? Diego ci ha divertiti, ma ha preso la sua vita a morsi, non potevi guidarlo, bisognava lasciarlo libero. Quanti personaggi nella politica o in altri settori rubano o ammazzano? Diego ha fatto male solo a se stesso: sono certo che Diego non avrebbe rimpianto nulla di quello che ha fatto”.