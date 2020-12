Top&Flop, ecco il migliore e il peggiore in campo secondo MondoNapoli

Finisce 0-4 la sfida tra Crotone e Napoli con le reti di Insigne, Lozano, Demme e Petagna.

Secondo la redazione di MondoNapoli il migliore in campo della squadra di Gattuso è stato il capitano Lorenzo Insigne. Partita monumentale, sbloccata con un gioiello a giro dopo la grande giocata di Zielinski, impreziosisce la sua prestazione con un grande assist per la rete di Lozano oltre ad essere la vera fonte di gioco dei Partenopei. Da menzionare anche Diego Demme che oltre al goal, riesce ad abbinare quantità e tempi di gioco in mezzo al campo, giostrando in modo esemplare la partita, ottimo anche l’ingresso di Dries Mertens con due assist.

Dopo una prestazione del genere su un campo ostico come lo “Scida” la redazione si sente di promuovere la squadra in toto per aver portato a casa un risultato importante con una prestazione super convincente.