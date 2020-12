Recuperi importanti per la formazione calabrese: Benali non è al meglio ma dovrebbe stringere in denti ed esserci nei 5 di centrocampo. Con lui in campo, Petriccione resta centrale e Molina farà l’altro interno e con Vulic panchina. Ancora assenti Cigarini e Riviere, in attacco sarà Messias ad affiancare Simy. In difesa spazio all’ex di turno Luperto con Magallan e Marrone. Lo riferisce Sky Sport.