Mbappè fa 100 gol, L’Equipe lo celebra!

(ANSA) – ROMA, 06 DIC – La Francia celebra Kylian Mbappé che ieri, nella sfida vinta dal Paris Saint-Germain sul campo del Montpellier in Ligue 1 (3-1), ha raggiunto quota 100 gol con la maglia del club più titolato di Francia. “Puro 100” è il titolo che campeggia sulla prima pagina de L’Equipe: il giornale dedica ampio spazio al traguardo raggiunto dall’attaccante classe 1998 che si mise in luce durante i Mondiali in Russia, poco più di un paio di anni addietro.

Mbappé è andato a segno al 46′ della ripresa, firmando il 3-1 che gli è valso il 100/o gol con la maglia del Paris Saint-Germain. (ANSA).