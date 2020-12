GdS – Petagna a colloquio con Gattuso: sarà lui il titolare a Crotone

Come riporta la Gazzetta dello Sport Gattuso ha già in testa l’attaccante che affrontare il Crotone: il suo nome è Andrea Petagna. Entrato benissimo in partita contro l’Az, nonostante le azioni mancate, ora Gattuso vuole rinnovare la fiducia al suo attaccante. In assenza di Osimhen, che pare averne ancora per molto, e Mertens che dovrà riposare in vista dell’impegno con la Real Sociedad; sarà quindi l’attaccante triestino a comandare l’attacco. Alla base della scelta di Gattuso c’è l’impegno e la dedizione con cui l’ex SPAL ha sposato la causa Napoli, dimostrando sempre più determinazione nel ritagliarsi il suo spazio. Staremo quindi a vedere se saprà ripagare la fiducia del tecnico azzurro.