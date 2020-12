Il giornalista RAI, Ciro Venerato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare principalmente del mercato azzurro e dei possibili rinnovi. Queste le sue parole:

“Non ci saranno incontri con gli agenti di Hysaj e Maksimovic prima di Natale, sembra che anche loro abbiano capito che non rinnoveranno. Koopmeiners? Il Napoli lo ha seguito in passato, ma non ha mai affondato e non ha mai contattato l’agente. Su di lui ci sono club di Premier League e di Liga“.