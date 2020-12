Stadio Diego Armando Maradona, probabile inaugurazione domenica

Ieri la Giunta comunale di Napoli ha deliberato all’unanimità l’intestazione dello Stadio San Paolo a Diego Armando Maradona, descritto come il “più grande calciatore di tutti i tempi che con il suo immenso talento e la sua magia ha onorato per sette anni la maglia del Napoli, regalandole i due scudetti e altre coppe prestigiose e ricevendo in campo dalla città amore eterno“. Al momento ci sarà solo una deroga formale, perchè per legge lo si potrà intitolare ufficialmente solo dopo 10 anni dalla morte. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la cerimonia di inaugurazione ci sarà probabilmente domenica 13 dicembre in occasione di Napoli-Sampdoria.