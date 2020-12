Nuova sconfitta per il Napoli femminile, la terza di fila per le ragazze di mister Marino. Le azzurre cadono in casa in una partita parecchio sentita nel calcio maschile, contro la Juventus. Nonostante il vantaggio iniziale di Huchet al 39′, le bianconere hanno rimontato nella ripresa con Maria al 60′ e con il gol vittoria a 8 minuti dal 90′ di Cristiana Girelli, centrocampista della Nazionale. Il Napoli resta ultimo in classifica con un solo punto.