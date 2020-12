Lavezzi, il commento del Pocho sul murales a lui dedicato alla nuova stazione della Cumana

Tra i vari murales presenti nella nuova stazione della Cumana inaugurata quest’oggi in onore della storia del calcio Napoli e di Diego Armando Maradona, ce n’è uno che raffigura un altro argentino importante per il club azzurro, il Pocho Lavezzi. affianco a lui vi è il suo ultimo allenatore, Walter Mazzarri, che sulla panchina partenopea ha vinto una Coppa Italia. Lavezzi ha commentato così su Instagram l’omaggio a lui dedicato: “Il vostro affetto non potrò mai ripagarlo, ma per sempre ringraziarlo”.