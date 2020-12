Grassani: “Caso Juventus, potrebbero esserci ammenda o penalizzazione”

L’avvocato del Napoli, Mattia Grassani, è intervenuto ai microfoni de Il Corriere dello Sport per parlare del caso Juventus-Suarez. Queste le sue principali parole:

“L’indagine penale ha fatto grandi passi in avanti che avranno ripercussioni anche dal punto di vista sportivo., soprattutto sotto l’articolo 32 del Codice di Giustizia Sportiva che riguarda doveri e divieti in materia di tesseramenti. Se questo dovesse essere contestato dalla Procura Federale si va dall’ammenda alla penalizzazione in classifica. Retrocessione? Accadrebbe solo se venisse affermata la responsabilità del legale rappresentante in comportamenti legati al tesseramento, ma non è il caso di Fabio Paratici“.