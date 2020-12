Eurorivali – Colpo di scena AZ: ribaltone sulla panchina degli olandesi!

Colpo di scena in casa AZ: nonostante un discreto cammino in Eredivise e con la qualificazione ai sedicesimi di Europa League ancora in ballo, è stato poco fa esonarato l’allenatore degli olandesi, Arne Slot. A comunicarlo la società stessa con un tweet: “Vogliamo che i nostri ragazzi siano guidati da un tecnico che sia concentrato al 100% sull’AZ”.

A dar fastidio al club di Alkmaar, le voci di un possibile avvicendamento tra l’ex centrocampista e i rivali del Feyenoord, con la decisione maturata in mattinata e la squadra affidata a Pascal Jansen, fin qui vice di Slot, con Robert Franssen, campione l’anno scorso con la selezione giovanile, che lo coadiuverà in Prima Squadra.