Cucchi: “Vorrei tornare a fare un collegamento radiofonico solo per poter dire il nuovo nome dello stadio del Napoli”

Il giornalista e radiocronista Riccardo Cucchi ha espresso sul proprio profilo Twitter il desiderio di voler tornare a fare un collegamento radiofonico da Napoli per poter denominare l’ex San Paolo con il nuovo nome ‘Diego Armando Maradona‘. Ha, poi, tenuto a precisare che è stato solo un pensiero affettuoso verso Maradona e Napoli e che ormai il suo tempo è passato. Queste le sue parole:

“Sono sincero: vorrei fare ancora un solo collegamento radiofonico dal S.Paolo. Uno solo. Per poter dire: ” Buon pomeriggio gentili radioascoltatori dallo stadio #DiegoArmandoMaradona di Napoli“.

Sono sincero: vorrei fare ancora un solo collegamento radiofonico dal S.Paolo. Uno solo. Per poter dire: " Buon pomeriggio gentili radioascoltatori dallo stadio #DiegoArmandoMaradona di Napoli".

Vorrei dire che il mio tweet sullo Stadio #DiegoArmandoMaradona è stato solo un pensiero affettuoso per Diego e per Napoli. Ringrazio tutti coloro che hanno interagito. Ma c'è un tempo per ogni cosa. Il mio è passato. Ora è il tempo di altri bravissimi colleghi.