Crotone, i convocati di Stroppa per il Napoli

Attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, il Crotone ha reso noti i 24 convocati per il match di domani contro il Napoli alle 18. Sfida da “ex” per Sebastiano Luperto, in prestito ai calabresi ma di proprietà del club azzurro. Di seguito la lista di mister Stroppa:

1 CORDAZ

3 CUOMO

5 GOLEMIC

6 MAGALLAN

10 BENALI

11 DRAGUS

13 LUPERTO

14 CROCIATA

16 FESTA

17 MOLINA

20 ROJAS

21 ZANELLATO

22 CRESPI

25 SIMY

26 DJIDJI

28 SILIGARDI

30 MESSIAS

32 PEDRO PEREIRA

34 MARRONE

44 PETRICCIONE

69 RECA

77 VULIC

95 EDUARDO

97 RIVIERE