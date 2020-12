Crotone, conferenza pre-partita per Stroppa: “Domani saranno decisive le motivazioni! Gattuso? Lo vorrei come presidente della Regione…”

Il tecnico del Crotone prossimo avversario del Napoli, Giovanni Stroppa, è intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-partita alla vigilia della sfida di domani all’Ezio Scida:

“Domani è una partita in cui ci vorrà grande attenzione, abbiamo dimostrato che quando siam o concentrati possiamo tener testa a chiunque, quindi anche col Napoli cercheremo di fare il risulato. Saranno le motivazioni a fare la differenza, noi adotteremo il nostro consueto sistema di gioco anche con gli azzurri. L’attacco del Napoli? Loro hanno giocatori forti in tuti i ruoli, hanno gente che può risolvere la partita in una giocata, ma è il collettivo creato da Gattuso ad essere forte.

Dal canto nostro abbiamo la rosa al completo tranne per Cigarini, abbiamo anche Riviere nonostante non sia in condizione. Cosa penso di Gattuso? Lo candiderei alla presidenza della Regione… è un uomo e un riferimento. Rino è eccezionale sotto tutti gli aspetti!”.