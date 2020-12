CdS – Oggi inaugurazione della stazione “Mostra-stadio Maradona”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla morte di Diego Armando Maradona. Infatti, come riportato dal quotidiano, oggi ci sarà l’inaugurazione della stazione della Cumana dedicata a Diego: “Ma in questa corsa contro il tempo, una specie d’assai triste duello politico, stamani la stazione della Cumana di Piazzala Tecchio, scoprirà i suoi murales (tra i quali non c’è quello di Ferlaino, il presidente degli scudetti) e si chiamerà “Mostra-stadio Maradona”. Cerimonia a numero chiuso, tra i responsabili della Eav, il Governatore De Luca, De Laurentiis (forse con Osimhen) e nessun rappresentante del Comune”.