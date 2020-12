ADL si scaglia nuovamente contro i vertici UEFA e FIFA: “Giocatori in nazionale per partite inutili, o sono inadeguati o non si pongono il problema…”

A margine della presentazione della stazione Cumana “Mostra-Maradona” il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è soffermato sull’infortunio di Osimhen in Nazionale e si è scagliato con rabbia, per l’ennesima volta, contro gli organi della FIFA e della UEFA, colpevoli secondo lui di non adeguarsi all’attuale emergenza Covid:

“Mandare i giocatori in Nazionali per delle partite che non servono a niente, tuona il patron del Napoli, significa a mio giudizio offendere le tifoserie di tutto il mondo. Penso che i vertici della FIFA e della UEFA non siano all’altezza di capire certe cose da un punto di vista imprenditoriale oppure non si stanno ponendo proprio il problema. Col Covid è cambiato tutto, e bisogna rivedere anche le regole che riguardano il calcio internazionale”.