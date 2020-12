Paolo Ziliani, sul proprio profilo di Twitter, ha lanciato una frecciatina nei confronti della Juventus: dopo il caso Suarez scoppiato nelle ultime ore:

“Il calcio italiano è quella cosa per cui danno partita persa a un club che obbedisce a una direttiva sanitaria e danno partita vinta a un club che non pare in grado di rispettare una sola legge, sportiva o statale non importa”.