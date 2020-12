Osimhen anche contro il Crotone sarà fuori. Il nigeriano è l’unico giocatore presente nella lista degli indisponibili visto che Rrhamani è tornato negativo e che Bakayoko ha scontato il turno di squalifica. L’ex Milan rientra in un centrocampo a tre che dovrebbe comprendere anche Elmas e Zielinski. Giro di riposo quindi per Fabian Ruiz. Tridente leggero con Politano dalla panchina. In porta favorito Meret.