Sky – Crotone-Napoli, le ultimissime nella squadra di casa

Crotone-Napoli sarà una partita fondamentale per il Napoli che dovrà riscattare la brutta prestazione contro l’AZ in Europa League. Ecco di seguito le ultimissime di formazione calabrese riferite da Sky Sport.

“Ultimamente ci sono sempre pochissimi dubbi sull’attacco che sceglierà Stroppa. Anche in questo turno Messias farà compagnia a Simy e quindi poche preoccupazioni per i fantallenatori. Più complicato il discorso a centrocampo. Cigarini e Rispoli (con Siligardi e Riviere) sono indisponibili ma occhio perché anche Benali non è al meglio. Il centrocampista dovrebbe stringere in denti ed esserci. Con lui in campo, Petriccione resta centrale, Molina farà l’altro interno e Vulic si accomoderrebbe in panchina. In difesa possibile chance in Crotone-Napoli per Golemic“.