L’ex Dzemaili: “Gattuso, che gioco! Insigne? Dategli pace, sa quello che fa”

Blerim Dzemaili, ex centrocampista della rinascita partenopea, parla a Radio Kiss Kiss Napoli dell’attuale condizione azzurra:

“Mi piacerebbe tanto ritornare a giocare in questa squadra, si vede che c’è tanto tatticismo.

Con Mazzarri era uno stile di gioco totalmente diverso”.

“Insigne? Bisogna lasciarlo stare in pace, preferisco mille volte persone come lui ad altri tipi di calciatori: ve lo garantisco perchè lo conosco bene personalmente.

Lui sente molto il peso di essere napoletano, ma proprio per questo motivo si sente incentivato a dimostrare sempre qualcosa in più, a decidere le partite. E’ giusto così, sta migliorando”.