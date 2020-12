Il progetto del Napoli è quello di puntare sui giovani potenziali. Sotto osservazione c’è ora un giovanissimo, classe 2002, del Palmeiras, l’attaccante Gabriel Veron. In patria è già considerato il nuovo Neymar, ed è stato eletto miglior calciatore del mondiale under 17. Veron non interessa solo il Napoli, ma è anche nel mirino di molte big europee come: Real Madrid, Manchester City, Arsenal e Juve. A riportarlo è Todofichajes.com.