Gattuso in conferenza: “L’AZ ci ha messo in difficoltà. La loro forza è nel gruppo”

Gennaro Gattuso, al termine del match di Europa League contro l’AZ, terminato 1 a 1, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa.

Di seguito vi riportiamo le sue parole:

“L’AZ ha delle caratteristiche ben delineate. Ha tanti giovani interessanti. Loro ci hanno messo in difficoltà anche se poi alla fine poteva finire anche diversamente. Non voglio dire chi mi abbia colpito in modo particolare nella squadra olandese, perché credo non sia giusto fare nomi. Ma, comunque, è una squadra che trova la sua forza nel gruppo. L’anno scorso ha perso lo Scudetto solo a causa del Covid. Infatti ha terminato il campionato a pari punti con l’Ajax. Faccio i miei più sentiti complimenti all’AZ. Le ultime settimane non sono state semplici, la scomparsa di Maradona non è stata semplice da superare. In città si avverte tanta tristezza. Lui ha cambiato la storia del club, i napoletani hanno avuto la fortuna di vedere il più grande di sempre. Per Napoli è un Dio, è come San Gennaro”.