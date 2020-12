Durante il match di Europa League disputatosi nella giornata di ieri tra AZ-Napoli, Fabian Ruiz ha lasciato il campo ad inizio secondo tempo toccandosi un flessore.

Come riferito da Sky Sport, a Castel Volturno non sembra esserci particolare apprensione. Ma, contro il Crotone, Gattuso potrebbe scegliere di far riposare lo spagnolo. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.