Domenica 6 dicembre alle ore 18 andrà in scena il match tra Crotone e Napoli, valido per la decima giornata di Serie A. Tra le due compagini, nella massima serie, ci sono solo 4 precedenti tutti vinti dagli azzurri.

L’ultimo Crotone-Napoli risale alla stagione 2017/18 vinto dagli azzurri per 1-0 con un gol dell’ex capitano Hamsik.

L’altro Crotone-Napoli, invece, risale alla stagione 2016/17 finito 1-2, per il Napoli andarono a segno Maksimovic e Callejon, mentre per il Crotone segnò Rosi. Vittoria ottenuta in 10 per 60 minuti vista l’espulsione di Gabbiadini al trentesimo.