Zielinski a Sky: “Peccato per il pareggio. Ci è mancata cattiveria sotto porta”

Al termine del match di Europa League, AZ-Napoli, terminato 1 a 1, Zielinski è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Di seguito vi riportiamo le sue parole:

“Noi stasera abbiamo creato qualcosa, ma potevamo creare di più. Peccato per il pareggio, volevamo una vittoria a tutti i costi. Piano piano sto riprendendo la forma, però stasera non ho fatto molto bene, contro la Roma sono andato meglio. Io cerco di dare il massimo in ogni ruolo, però la mezz’ala è il ruolo che preferisco. Oggi è mancata un po’ di cattiveria sotto porta. Dobbiamo concretizzare di più, questo è il nostro punto debole”.