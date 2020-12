UEFA – Napoli terza italiana nel ranking! Qui la classifica completa

Dopo l’ultimo turno di Champions League, che ha decretato alcune qualificazioni alle fasi finali della stessa competizione, la UEFA ha aggiornato i dati relativi alla suo speciale ranking. Tra le italiane, il Napoli è al terzo posto dietro solo a Juventus e Roma. La prima ha scavalcato il Real Madrid posizionandosi al terzo posto in classifica mentre i giallorossi, grazie a quella storica semifinale guadagnata dopo la rimonta col Barcellona, risiedono al 18esimo posto. Al 20esimo poi troviamo il Napoli che è più in alto rispetto ad Inter, Atalanta, Lazio e Milan rispettivamente al 25,30,37 e 59 esimo posto in classifica.