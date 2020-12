L’edizione odierna di Tuttosport ha riportato i retroscena delle condizioni della casa di Maradona prima che morisse.

Il quotidiano reca tali parole nell’edizione odierna: “Rivolgendosi all’ ex compagno di squadra in Nazionale ,Oscar Ruggeri, la storica ex moglie di Maradona Claudia Villafañe gli avrebbe detto “Se vedessi il posto nel quale è morto Diego ti sentiresti male”. Un’ abitazione rabberciata dietro alla cucina che disponeva appena di una porta scorrevole per dare al degente un po’ di privacy.

Si legge dunque di una dimora curata miseramente dal Pibe de Oro, lasciatosi andare nei suoi ultimi giorni di vita e quasi rassegnato alla morte ma soprattutto senza alcuna assistenza di nessuno.

Continua la straziante narrazione su Diego: “Secondo altre indiscrezioni, inoltre, il cuore di Maradona avrebbe raggiunto un peso di 500 grammi, praticamente il doppio di quanto dovrebbe essere il cuore di una persona nella sue condizioni e con un’ insufficienza cardiaca importante“. Altre parole che sanciscono lo stato in cui eraD10S.