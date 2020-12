Santacroce risponde polemico a Cruciani: “Chiedo scusa ufficialmente! Vi svelo cosa farei in un mondo senza regole”

L’ex difensore centrale del Napoli, Fabiano Santacroce, ha voluto rispondere ancora una volta sui social a Cruciani. Ricorderete come il giornalista esordì nel suo programma radiofonico “la zanzara” affermando che non si poteva commemorare un cocainomane come Diego Armando Maradona. La frase ha lasciato basiti napoletani e non e tra questi c’è proprio Santacroce che, in maniera molto polemica, ha voluto rispondere al giornalista con una foto postata sul suo profilo ufficiale instagram. Di seguito lo scatto in questione: