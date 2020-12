Napoli ai Sedicesimi di UEL: ecco tutte le possibili combinazioni

Ancora in bilico il futuro delle squadre nel girone F di Europa League. Infatti, il Napoli, dopo il pareggio di stasera contro l’AZ, si porta a 10 punti e mantiene il primo posto in classifica. Invece, gli olandesi si portano ad 8 punti, così come la Real Sociedad a seguito del pareggio contro il Rijeka, ultimo ad 1 solo punto. Sarà, quindi, decisiva la prossima ed ultima giornata.

Pertanto, di seguito vi riportiamo tutte le possibili combinazioni grazie alle quali il Napoli si qualificherebbe ai sedicesimi:

Qualora il Napoli vincesse contro la Real Sociedad;

Qualora il Napoli pareggiasse contro la Real Sociedad, in questo caso si qualificherebbe da prima se l’AZ vince contro il Rijeka, mentre da prima se gli olandesi perdessero o pareggiassero;

Qualora il Napoli perdesse contro la Real Sociedad, ma l’AZ non dovrebbe vincere contro il Rijeka.